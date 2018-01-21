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Fransa, Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız oldu

TSK'nın Afrin'de teröristleri temizlemek için başlattığı operasyondan endişe duyan Fransa Dışişleri Bakanı, operasyonun durdurulmasını istedi.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 15:19..
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Fransa, Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi işgal ettiği Afrin'den temizlemek için dün büyük bir operasyona başladı.

OPERASYONDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR

Operasyonun başlamasıyla birlikte rahatsızlığını dile getiren Almanya'ya Fransa da destek verip, BM'yi Afrin için görüşmeye çağırdı.

FRANSA'DAN BM'YE: ACİL TOPLANALIM

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'ye Afrin operasyonunu sonlandırma çağrısı yaptı ve BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

Fransa, Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız oldu

OPERASYON RİSK YARATIYORMUŞ

Le Drian gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'deki harekatın "insani durum üzerinde yaratacağı" risklerin değerlendirileceğini söyledi.

Le Drian, Afrin operasyonunun yaratacağı riskleri "çok ciddi" olarak nitelendirdi

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