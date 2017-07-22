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Fransa'da camiye saldırı

Pont-de-Beauvoisin kentinde cami kapısına domuz kafası asıldı.

22.07.2017 - 19:05
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  2. Dünya

Yerel Le Dauphine gazetesinin haberine göre, cemaat sabah namazı için camiye geldiği sırada kapıya asılı domuz kafası ile karşılaştı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRDILAR

Cami derneğinin suç duyurusunda bulunacağı belirtilirken, emniyet yetkililerinin saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi. Daha önce de saldırıya uğrayan caminin duvarına 2014'te ırkçı yazılar yazılmıştı.

Fransa'da camiye saldırı

Fransa İslam Konseyine (CFCM) bağlı Fransa İslamofobiye Karşı Ulusal Gözlemevi (ONCI) ocak ayında yayımladığı raporda, ülkede 2016'da resmi kayıtlara geçmiş 182 Müslüman karşıtı saldırının yaşandığını açıklamıştı.

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