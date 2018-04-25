Fransa'da grev ülke ekonomisini sarstı

Fransa’da Macron hükümetinin reform ve kemer sıkma politikalarına karşı demiryolu çalışanları, emekliler, memurlar, öğrenciler ile havacılık, enerji, sağlık, temizlik ve sosyal yardım sektörü çalışanlarının başlattıkları grevler ülke ekonomisini sarsıyor.

GÜNLÜK ZARAR 2 MİLYAR EURO

Ekonomi dergisi Capital, grevler nedeniyle ülkedeki üretimin yüzde 15’inin aksadığını kaydederek tüm sektörler dikkate alındığında grevlerin ülke ekonomisine zararının günlük ortalama 2 milyar euro olduğunu yazdı.

Fransa Otelcilik Endüstrisi Meslek Birliği (UMIH), grev dönemine kadar ülke turizminin atılımda olduğunu, grev ve gösteriler nedeniyle otellerde doluluk ve rezervasyon oranlarında yüzde 10 ila 20 düşüş kaydedildiğini açıkladı.

ŞİRKETLER OLUMSUZ ETKİLENDİ

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "Otel rezervasyonları, taşımacılık ve turizm gibi belli sektörlerde (grevin) şimdiden etkisini gördük." demişti. Fransa Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Konfederasyonu (CPME), grevlerden ülkedeki şirketlerin yüzde 74’ünün olumsuz etkilendiğini açıkladı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Tarım sektörü Kooperatifleri Birliği, ülkede tahıl ve tarım ürünlerinin yüzde 40’ının demiryolu ile taşındığı bilgisini vererek grev nedeniyle yük treni seferlerinin yüzde 70’e yakınının iptal edildiğini, üreticinin ürünlerini başka yöntemlerle taşıma çözümüne gittiğini ve ton başına 5 ila 20 avro bir kaybın söz konusu olduğunu bildirdi.

FRANSA GREVDE

Fransa Ulusal Demiryolu İdaresinde (SNCF) yapısal değişikliğe gidilmesi ve demiryolları işletmelerinin rekabete açılması çalışmaları, ülkede uzun süredir tartışma konusuydu.

Mevcut borcu 47 milyar avro kadar olduğu belirtilen SNCF’nin borçlarının 2020 itibarıyla devlet tarafından üstlenilmesi, sektörün rekabete açılması ve ayrıcalıklı bulunan “demiryolu çalışanı statüsüne” son verilmesini öngören reform, 17 Nisan’da Fransa Ulusal Meclisinde oylanarak büyük çoğunlukla kabul edildi. Demiryolu çalışanları, 3 Nisan’dan itibaren, haziran sonuna kadar greve gitme kararı aldı.