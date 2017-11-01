Fransa'da OHAL 'sözde' kalkıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada OHAL'in 1 Kasım'dan sonra kaldırılacağını açıkladı. Bu durum İki yıldan faazla bir süredir OHAL ile yönetilen Fransızları mutlu etti.

Fransa Başbakanı Paris meydanındaki asker ve polislerle görüştü - GALERİ

Fransa Başbakanı Edouard Philippe ve İçişleri Bakanı Gerard Collomb Paris meydanında bulunan asker ve polisleri ziyaret etti.

EMANUEL MACRON TWİTTER'DAN DUYURDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından "Bir söz tutuldu: Vatandaşlarımızın güvenliğini pekiştirirken olağanüstü hali 1 Kasım'da sona erdiriyoruz" diye yazdı.



OHAL GİTTİ KALICI OHAL GELDİ

Fransa'da OHAL 1 Kasım itibariyle resmen sona erdi, ancak yerine gelen yeni iç güvenlik yasaları hem geçici bir OHAL'i aratacak, hem de demokrasiden uzak bir yeni bir cadı avı rejimini oluşturacak cinsten.

Yeni yasalar, Yeni yasa, terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin ikamet ettikleri kasaba ya da kent dışına çıkmasını engelliyor ve bu kişilere günlük adli kontrol şartı getiriyor, OHAL uygulamasında olduğu gibi soruşturma makamları yeni yasa uyarınca ev araması yapabiliyor, yetkili makamlara aşırılık yanlısı fikirlerin propagandasının yapıldığı ibadet yerlerini kapatma yetkisi tanınıyor.





Yeni yasa ile liman ve havalimanlarının 10 kilometrelik çapı içerisinde kimlik kontrollerine imkanı tanınırken, tıpkı OHAL'de olduğu gibi terör saldırısına hedef olabilecek büyük etkinliklerde güvenlik güçlerine çanta ve üst araması yapma yetkisini sürdürüyor.



