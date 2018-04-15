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Fransa'nın YPG'ye destek olmasının nedeni

YPG'nin kontrolündeki bölgelerde yakalanan Fransız pasaportu DEAŞ'lı teröristlerin durumu YPG ile Fransız hükümeti arasında sorun olmaya başladı.

Haber Merkezi | 15.04.2018 - 09:18..
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Fransa'nın YPG'ye destek olmasının nedeni

Fransa'nın YPG'ye destek olmasının nedeni

Terör örgütü YPG'nin elinde bulunan Fransa vatandaşı 700 DEAŞ'lı teröristin nerede yargılanacakları ve ülkeye geri alınıp alınmaması Fransa'da sık sık tartışma konusu oluyor.

FRANSA GERİ İSTEMİYOR

Fransa söz konusu teröristleri geri almak yerine yakalandıkları yer olan Suriye'de yargılanmalarını istiyor. Kaynak Ensonhaber.com

YPG TEHDİT EDİYOR

Ancak terör örgütü YPG'nin yargılama gibi bir mekanizması bulunmadığı için DEAŞ'lı teröristlere bakmak zorunda. Bu durumdan dolayı elinde koz olan YPG, son zamanlarda Fransız hükümetini sıkıştırmaya başladı.

Bakım maliyetini bahane eden YPG, Fransız hükümetinden yardımlarını artırmasını istiyor. Aksi takdir de DEAŞ'lı teröristleri ülkelerine geri göndermekle tehdit ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 'Suriye gibi egemen bir ülkede işgali asla desteklemeyeceğiz' ifadelerini kullandıktan bir hafta sonra Elysee Sarayında YPG'li teröristlerle görüşme yapmıştı.

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