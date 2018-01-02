taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7836
EURO
4,5487
ALTIN
159,01
PETR
67,0400

Fransız çiftin evliliğine yaş farkı engeli

Fransa'da belediye yetkilileri 80 yaşındaki Jean-Claude ile 38 yaşındaki nişanlısı Deborah çiftinin resmi nikahını yaş farkından dolayı kıymadı.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 08:50..
  1. Haberler
  2. Dünya

Belediye yetkilileri, birlikteliklerini taçlandırmak isteyen Jean-Claude ve Deborah'ın nikahını 'şüpheli' bularak soruşturma başlattı.

2 YILDIR BİRLİKTELER

Soruşturma bitene kadar çiftin nikahı kıyılmayacak. Cagnes-sur-Mer bölgesinde yaşayan çiftin 2 yıldır birlikte olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Jean-Claude ve Deborah isimli adaylarla teker teker görüşme gerçekleştirilecek.

"BEN PEZEVENK DEĞİLİM"

Karar tepki gösteren 80 yaşındaki Jean-Claude, "Ben pezevenk değilim. Onun güzelliğini, nezaketini istismar etme niyetim yok. Zaten geçen yıldan beri nişanlıyız." dedi.

Fransız çiftin evliliğine yaş farkı engeli

Evlilik kararında Fransız yetkilileri şüpheye düşüren durumların olduğu belirtilirken, bunlar arasında 38 yaşındaki kadının yaşı ilerlemiş olanların bakımıyla ilgilenmesi ve çocuklarına haber vermeden evlenme girişiminde bulunması, ayrıca 80 yaşındaki erkeğin ölen annesinden kalan evde oturuyor olması şüpheli durumlar arasında gösterildi.

Kadının 80 yaşındaki erkekle evlenmek istemesinde bir artniyet olup olmadığına mahkeme karar verecek.

İlginizi Çekebilir
Bahreyn'den İran'a seyahat uyarısı
Bahreyn, vatandaşlarından "güvenlik koşulları" gerekçesiyle İran'dan ayrılmalarını istedi.
Hollywood'da cinsel tacize karşı kampanya başladı
Hollywood'da 300'den fazla kadın oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazar, cinsel istismara karşı kampanya başlattı.
Almanya, sosyal medyada nefret söylemine ceza getirdi
Almanya sosyal medya sitelerindeki nefret söylemlerini, yalan haberleri ve yasadışı içerikleri hızla kaldırılması için çıkardığı kanun yürürlüğe girdi.
Trump'tan Pakistan'a teröre destek suçlaması
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristlere barınak sağladığını iddia etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

48
Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

69
ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

101
Kocaeli'de aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

Kocaeli'de aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

22
Zonguldak'ta polislere direnen doktor dehşet saçtı

Zonguldak'ta polislere direnen doktor dehşet saçtı

48
Yeni Zelanda'da sahilde alkol yasağına 'adacıklı' çözüm

Yeni Zelanda'da sahilde alkol yasağına 'adacıklı' çözüm

7
Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM