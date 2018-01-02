Fransız çiftin evliliğine yaş farkı engeli

Belediye yetkilileri, birlikteliklerini taçlandırmak isteyen Jean-Claude ve Deborah'ın nikahını 'şüpheli' bularak soruşturma başlattı.

2 YILDIR BİRLİKTELER

Soruşturma bitene kadar çiftin nikahı kıyılmayacak. Cagnes-sur-Mer bölgesinde yaşayan çiftin 2 yıldır birlikte olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Jean-Claude ve Deborah isimli adaylarla teker teker görüşme gerçekleştirilecek.

"BEN PEZEVENK DEĞİLİM"

Karar tepki gösteren 80 yaşındaki Jean-Claude, "Ben pezevenk değilim. Onun güzelliğini, nezaketini istismar etme niyetim yok. Zaten geçen yıldan beri nişanlıyız." dedi.

Evlilik kararında Fransız yetkilileri şüpheye düşüren durumların olduğu belirtilirken, bunlar arasında 38 yaşındaki kadının yaşı ilerlemiş olanların bakımıyla ilgilenmesi ve çocuklarına haber vermeden evlenme girişiminde bulunması, ayrıca 80 yaşındaki erkeğin ölen annesinden kalan evde oturuyor olması şüpheli durumlar arasında gösterildi.

Kadının 80 yaşındaki erkekle evlenmek istemesinde bir artniyet olup olmadığına mahkeme karar verecek.