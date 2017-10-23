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Fransız dansçının büyüleyen gösterisi

Paris'te bulunan ünlü anıt Le Pantheon'da Fransız dansçının sergilediği performans izleyenleri büyüledi.

23.10.2017 - 11:55
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Fransız dansçı Yoan Bourgeois'in bir grup sanatçıyla birlikte  Le Pantheon'da geçtiğimiz günlerde sergilediği sergilediği son performansı göz doldurdu.

Fransız dansçının büyüleyen gösterisi

MEKANİĞİN TARİHİ

Akrobat, aktör ve dansçı olan Bourgeois, "Mechanics of History" (Mekaniğin Tarihi) adlı gösterisini bu kez Le Pantheon'un en yüksek kubbesinde asılı bulunan Focault sarkacının altında sundu. Daha önce de farklı anıtlarda sergilediği performans içinde trambolin olan bir merdivenli dönence üzerinde gerleşiyor. Bourgeois ve arkadaşları dikkat çekici bir uyum içinde merdivenlerden çıkıyor ve trambolinde zıplıyor.

Fransız dansçının büyüleyen gösterisi-VİDEO

Müzik kutusunda dönen balerini hatırlatan görüntüler oldukça etkileyici.

Yoan Bourgeois, koreografilerinde denge ve mekaniği işliyor.
Diğer gösterilerinden bazı fotoğraflar:

Fransız dansçının büyüleyen gösterisi

Fransız dansçının büyüleyen gösterisi

Fransız dansçının büyüleyen gösterisi

Fransız dansçının büyüleyen gösterisi

Fransız dansçının büyüleyen gösterisi

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