Fransız solunun 'son kalesi' satıldı

Sosyalist Partiden yapılan açıklamaya göre, 1981 yılında eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın seçim zaferi sonrası satın alınan ve Fransız solu için sembolik değere sahip olan Paris'in Solferino Sokağı'ndaki genel merkez binası satıldı.

AVM GRUBU SATIN ALDI

Parti yönetimine, satış ilanı sonrası 10 civarında teklif geldi. Tarihi binanın, Fransa ve Polonya'da 30'dan fazla alışveriş merkezi işleten bir gruba satılması konusunda anlaşmaya varıldı.

FRANSIZ SOLUNUN SON KALESİ

Fransız solunun "son kalesi" olarak gösterilen genel merkez binasının satış işlemlerinin Şubat 2018'de sonuçlanacağı ve iki yıl sürecek tamirattan sonra yeni sahipleri tarafından ofis olarak kullanılacağı belirtildi.

Fransa'da önceki dönem iktidar olan ve haziran ayındaki seçimlerde büyük hezimete uğrayan parti, 250 olan milletvekili sayısının 30'un altına düşmesi sonrası büyük gelir kaybına uğramış, girdiği mali sıkıntı dolayısıyla 50'den fazla çalışanının işine son vermişti.

Son seçimlerde yüzde 6,36 ile tarihinin en düşük oyunu elde eden Sosyalist Parti, Cumhurbaşkanı adayı Benoit Hamon'un istifası ve "Nesiller Hareketi"ni kurmasıyla ikiye bölünmüştü.