Fuat Sezgin'in mirası müzede yaşatılacak

İslam bilim tarihi araştırmacısı, 30 Haziran'da 94 yaşındayken vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in geride bıraktığı mirası ve Müslüman bilim adamlarının bilim ve teknoloji konusunda ortaya koydukları icatların örneklerinin yer aldığı İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, gelecek nesillere ulaşması için özenle korunacak.

Prof. Dr. Fuat Sezgin

MÜZEYE İLGİ YOĞUN

Gülhane Parkı'nda yer alan İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi yılda 100 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Fuat Sezgin'in vefatı ve cenazesinin müzenin bahçesine defnedilmesinin ardından ilginin arttığı müzeye, daha fazla ziyaretçi çekmek için çalışmalar yapılıyor.

Müze, Müslüman bilim adamlarının geçmişte bilim ve teknoloji konusunda neler yaptıklarını ortaya koyan eserlerin bulunması dolayısıyla görülmeye değer bir nitelik arz ediyor.

"TARİH VE BİLİM ÖNCÜLERİ YENİDEN CANLANIYOR"

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Bunu, sadece kitabi bilgi ve anlatımla yapmıyor. Aynı zamanda, bu keşifleri, icatları dünya bilimine yön veren merkezlerimizin maketlerini, objelerinin birebir örneklerini ortaya koyarak yapıyor. Dolayısıyla burada tarih aslında yeniden canlanıyor. Bilim tarihi ve bilim öncüleri yeniden canlanıyor. İstanbul'da, tarihi yarımadanın kalbinde yer alan bu müze, aynı zamanda Müslüman bilim adamlarının icatlarını toplu olarak ortaya koyan, gösteren, izleme, seyretme ve inceleme imkanı sunan en önemli ve en büyük merkez olma özelliği taşıyor." diye konuştu.