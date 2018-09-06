taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4172
Euro
7.42555
Altın
1196.49
Borsa
93274.15

Fulden Uras'ın son durumu

Fulden Uras'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 13:31..
  1. Haberler
  2. Magazin

yy

10 senede 11 kez ameliyat olan Fulden Uras’a rutin kontrolleri için gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konulmuştu. Geçtiğimiz pazartesi günü ameliyat olan ünlü şarkıcının sağlık durumuyla iligili hastaneden resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Uras'ın bugün taburcu edileceği belirtildi.

"TABURCU OLUYOR"

İşte o açıklama:

Sanatçı Fulden Uras, sağ memesinde tekrarlayan enfeksiyonların yol açtığı doku bozulması nedeniyle yaptırılan ileri tetkikler sonrası 3 Eylül 2018, Pazartesi günü ameliyat edildi. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili olarak Başhekim Prof. Dr. Reha Baran şu bilgileri verdi: “Hastamızın problemli alanı geniş olarak temizlenip patoloji incelemesine gönderildi. Net sonuç için patoloji raporu beklenmektedir. Bugün taburcu olacaktır.”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

110
IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

182
Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

287
Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

313
Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

232
Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

256
Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

192
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM