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Furkan Andıç Dilan Çiçek Deniz'e kıyamadı

Güzel oyuncu Dilan Çicek Deniz, eski sevgilisi Furkan Andıç'a dair her şeyi sildi.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 11:18..
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Furkan Andıç Dilan Çiçek Deniz'e kıyamadı

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, 1 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla noktaladı.

FURKAN UNUTAMADI

Ayrılığın ardından Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından Furkan Andıç ile yer aldığı fotoğrafları kaldırdı. Andıç’ı takip etmeyi de bıraktı. Furkan Andıç ise fotoğrafları silmeye kıyamadı… Oyuncu, Dilan Çiçek Deniz’i takip etmeye de devam ediyor.

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç ayrıldı

Çiftin, “Artık yürümüyor, böylesi ikimiz için de daha iyi” dediği ve geri adım atmadığı konuşuluyor.

Furkan Andıç Dilan Çiçek Deniz'e kıyamadı

Furkan Andıç Dilan Çiçek Deniz'e kıyamadı

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