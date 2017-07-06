G20 Liderler Zirvesi yarın başlıyor

Zirve öncesinde şehirde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şehir merkezinde birçok cadde trafiğe kapatılırken, bazı noktalarda ise toplu ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Zirvenin düzenleneceği Hamburg Fuar Merkezi çevresinde kuş uçurtmayan güvenlik güçlerine, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

GÖSTERİLERDE ŞİDDET OLAYLARI ÇIKABİLİR

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, bu sabaha karşı bir araç satış merkezine saldıran kimliği belirsiz kişilerin, buradaki yüksek değerdeki 10 aracı kundakladığı bildirildi. Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, saldırının G20 Zirvesi ile bağlantılı olduğunu tahmin ettiklerini ancak bunun kanıtlanması gerektiğini söyledi.

KARARLI ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLECEK

Polisin gerekli önlemleri aldığını ifade eden Meyer, eylemlerde suç işlenmesi halinde göstericilere kararlı şekilde müdahale edileceğini dile getirdi. Ayrıca zirve karşıtı 200 kişinin bu sabah trenle İsviçre'den Hamburg'a ulaştığı duyuruldu. Göstericilere tren garında polis tarafından kimlik ve üst kontrolü yapıldığı aktarıldı.

LİDERLER HAMBURG'A GELMEYE BAŞLADI

Öte yandan zirveye katılacak liderler de liman kenti Hamburg'a gelmeye başladı. Zirve başlamadan önce bugün Güney Afrika, Çin, Arjantin, Kanada, Avustralya, Norveç, ABD, Güney Kore, Japonya, Senegal, Vietnam, İspanya, Hindistan, Rusya, Endonezya ile İngiltere'nin hükümet ve devlet başkanlarının yanı sıra Avrupa Birliği temsilcilerinin de kente gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu akşam Hamburg'a gelecek ve ev sahibi Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme yapacak. Meksika, Brezilya, Hollanda, Fransa, İtalya ile Gine devlet ve hükümet başkanları bu gece ve yarın sabah Hamburg'da olacak.