Galata atlayışından sonra muhabirlerin yarış anı

Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Galata Kulesi'nden serbest atlayış olarak bilinen "base jump" atlayışı yaptı.

MEDYA YAKIN TAKİPTEYDİ

Koçak'ın bu atlayışı medya tarafından yakından takip edildi, haber kanalları yoğun gündeme rağmen bu atlayışı canlı yayınla verdi.

MUHABİRLER ÜZERİNE KOŞTU

Atlayıştan sonra muhabirlerin koşarak mikrofon uzattığı Koçak, gördüğü ilgiye kendisi de şaşırdı.

Muhabirler, Cengiz Koçak'a ilk soruyu sorabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Galata Kulesi'nden atlayış sonrası muhabirlerin koşu anı- VİDEO

"HEZARFEN'E SELAM OLSUN"

Hayatının en önemli atlayışını yaptığını ifade eden Cengiz Koçak, "Hezarfen'e selam olsun. Bu hayatımın en önemli atlayışıydı. Bu yedi aşamalı bir iş. Bu birincisiydi. Hezarfen gibi Üsküdar'a geçmeyi deneyeceğim. Bu Galata Kulesi'nden 385 yıl sonra yapılan ilk atlayış oldu. Umarım birilerine ilham olur ve Türkiye'de havacılık sporu gelişir. Çok heyecanlandım. Hatta dün gece hiç uyumadım. Önümüzde 7 aşama var. Türkiye'nin tanıtımı, dünyada da tanıtımı aynı zamanda Türkiye'nin ekstrem sporların merkezi olabileceğini göstermek için daha çok fikirler bulacağız." diye konuştu.

Felix'in kas kamerasından atlayış anı haberi