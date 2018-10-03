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Galatasaraylıların paylaştığı Atatürk belgesi

Mustafa Kemal'in hangi takıma gönül verdiği sıklıkla gündeme geliyor. Bu günlerde Galatasaraylılar belge paylaşmaya başladı.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 08:16..
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Galatasaraylıların paylaştığı Atatürk belgesi

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet sadece sahada sürmüyor.

Her alanda rekabet içerisinde olan ezeli rakip, ebedi dost kulüpler; Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi takımlı olduğu konusunda sık sık tartışıyor.

ATATÜRK HANGİ TAKIMLI

Beşiktaşlıların "En büyük Beşiktaşlı" olarak kabul ettiği Atatürk'ün Fenerbahçeli olduğu söylentileri de sık sık gündeme geliyor.

Sarı kırmızılı cephe ise, Atatürk'ün Galatasaraylı olduğunu savunuyor.

Galatasaraylılar, bu iddialarını güçlendiren bir de belge paylaşmaya başladı.

Belgede, Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray için "Gönül verdiğim kulüp" ifadelerini kullandığı görüldü.

Galatasaraylıların paylaştığı Atatürk belgesi

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