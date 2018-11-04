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Game of Thrones savaş sahneleriyle göz dolduracak

Hayranları tarafından tüm dünya çağında iki yıldır beklenen Game of Thrones dizisinin yeni sezonu, seyircileriyle şimdiye kadar çekilmiş en büyük savaş sahnesiyle izleyenleriyle buluşacak.

Haber Merkezi | 04.11.2018 - 08:54..
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QWE

Game of Thrones'un büyük bir merakla beklenen final sezonu, aradan geçen uzunca zamandan sonra nihayet ufukta görünmeye başladı.

Neredeyse 2 senedir çekimleri ve yapım süreci devam eden dizinin önümüzdeki 6 ay içerisinde yayınlanması bekleniyor ve gelen ilk bilgilere göre dizinin final sezonu oldukça etkileyici bir savaş sahnesiyle seyircilerin karşısına çıkacak.

AKSİYONU BOL

Webtekno'nun Entertainment Weekly'den aktardığı habere göre, henüz çıkış tarihi netleşmeyen dizinin final sezonu, bolca geriye dönüşlerin yaşandığı ve farklı karakterlerin hayatlarından kesitler göreceğimiz bir bölüm olacak.

Bölüm boyunca aynı zamanda akgezenlerin nihayetinde beraberinde getireceği savaşın gerginliği de hakim olacak. Gelen en detaylı bilgilerden biri ise Sansa'nın Jon Snow ve Daenerys arasındaki 'diz çökme' anlaşmasından hoşlanmaması ve bu da muhtemelen final sezonunda büyük gerilimlere neden olacak.

DEV SAVAŞ SAHNELERİ

Yine gelen haberlere göre etkileyici savaş sahnesinin yer alacağı bölüm 'Battle of Bastard' bölümünün yönetmeni Miguel Sapochnik tarafından yönetilecek ve bu savaş bölüm boyunca sürecek. Bölümde aynı zamanda farklı tarafların aynı uğurda savaşmalarına dair hikayelere de değinileceği düşünülüyor.

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