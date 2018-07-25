Gamze Akkuş İlgezdi'nin yoksulluk edebiyatı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

OHAL sonrası terörle mücadelenin zayıflamaması için çıkarılan yasalara değinen CHP'li İlgezdi, konuyu yoksulluğa getirdi.

YOKSULLUĞA DİRENME ENGELLENDİ

Milyon liralık rezidansları ortaya çıkan ve büyük bir mal varlığına sahip olan İlgezdi, yeni yasalarla birlikte yoksulluğa direnmenin engellendiğini söyledi.

YOKSULLUĞA ÇÖZÜM YASALARI...

CHP'li vekil, Meclis'te terörle mücadele yasasının yerine yoksulluğa çözüm olacak yasal düzenlemeleri yapmak istediğini de sözlerine ekledi.