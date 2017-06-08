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Gamze Akkuş İlgezdi'nin yoksulluk konuşması

Milyon dolarlık rezidans dairelere sahip olduğu ortaya çıkan CHP'li İlgezdi, bu topraklarda yoksulluğun kötü bir kader olduğunu söyledi.

08.06.2017 - 14:25
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Gamze Akkuş İlgezdi'nin yoksulluk konuşması

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Meclis'te bir konuşma yaptı.

Sağlık politikaları nedeniyle hükümeti eleştiren İlgezdi; özel sektörün kazandığını, parasız halkın kaybettiğini söyledi.

"YOKSULLUK BU TOPRAKLARDA KÖTÜ BİR KADERDİR"

"Parasız sağlık hayal” anlayışının gerçek olduğunu ifade eden CHP'li vekil, "Evet, yoksulluk bu topraklarda tekrarlanan kötü bir kaderdir." diye konuştu.

REZİDANSLAR KRALİÇESİ

Yoksulluk üzerinden söylem oluşturmaya çalışan Gamze Akkuş İlgezdi, sahibi olduğu milyonluk rezidans dairelerle gündeme gelmişti.

Gamze Akkuş İlgezdi'nin yoksulluk konuşması

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