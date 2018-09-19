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GastroAntep kentin mutfağını dünyaya tanıtacak

20-22 Eylül'de düzenlenecek Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali, kentin mutfağını dünyaya tanıtacak.

AA | 19.09.2018 - 16:26..
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20-22 Eylül'de düzenlenecek Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) kentin mutfağını dünyaya tanıtacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihten gelen birikimini güneş ve toprak ile harmanlayıp zengin bir mutfak ortaya çıkaran Gaziantep, bu zenginliğini uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor.

KENTİN LEZZETLERİ TATTIRILACAK

40 ülkeden 41 şefin katılımıyla gerçekleşecek olan festivalde Antep fıstığı ve biber hasadı da yapılacak. Katılımcıların dolu dolu 3 gün geçireceği festival, kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Halk oyunları gösterileri, konserler ve yemek yarışmalarının yapılacağı festivalde Gaziantep’in tüm lezzetleri stantlarda konuklara tattırılacak.

GastroAntep kentin mutfağını dünyaya tanıtacak

EL SANATLARI SERGİLENECEK

Bir yandan kentin gastronomisi katılımcılara tanıtılırken diğer yandan da şehirde üretilen el sanatları ürünleri de görücüye çıkacak. Çini, seramik, çömlek, keçe, tahta baskı, tahta kaşık, ahşap, sıcak cam sanatı, nazar boncuğu, bıçak yapımı, örgü, yemeni, sedef ve bakır gibi el sanatları da sergilenecek.

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoran şeflerinin yanı sıra UNESCO ve kardeş şehirlerden temsilciler, sanatçılar, yerli ve yabancı basın mensupları, akademisyenler ve dünyanın dört bir yanından lezzet ustaları GastroAntep Festivali’nde yer alacak.

GastroAntep kentin mutfağını dünyaya tanıtacak

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