Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba öldürüldü

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün önünde saat 15.23 sıralarında çatışma çıktı.
Silah sesleri üzerine vatandaşlar kaçmaya başlarken Emniyet Müdürlüğü'nde polisler olay yerinden vatandaşları uzaklaştırdı.
Geniş güvenik önlemi alan polisler etrafta bulunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı.
Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturdu. Bir terörist öldürülürken, 1 polis de ağır yaralandı.
CANLI BOMBA VURULDU
Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişiminde bulunan terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine çok sayıda polis takviye edildi.