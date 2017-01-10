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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba öldürüldü

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışan bir canlı bomba etkisiz hale getirildi.

DHA | 10.01.2017 - 15:27
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba öldürüldü

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba öldürüldü

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün önünde saat 15.23 sıralarında çatışma çıktı.

Silah sesleri üzerine vatandaşlar kaçmaya başlarken Emniyet Müdürlüğü'nde polisler olay yerinden vatandaşları uzaklaştırdı.

Geniş güvenik önlemi alan polisler etrafta bulunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı.

Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturdu. Bir  terörist öldürülürken, 1 polis de ağır yaralandı.

CANLI BOMBA VURULDU

Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişiminde bulunan terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine çok sayıda polis takviye edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma VİDEO

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