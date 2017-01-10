Gaziantep'te polise ikinci saldırı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonda DEAŞ tarafından kaçırılan Kıvanç Kaşıkçı ve Muhammed Duran Keskin şehit oldu.

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Türkiye'ye körfez ülkelerinden yatırım geliyor

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şirketleri Türkiye'yi yüzlerce milyar dolarlık yatırım için kolları sıvadı.