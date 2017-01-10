Gaziantep'te polise ikinci saldırı

Emniyet binasına düzenlenen saldırıdan sonra Gaziantep'te ikinci bir saldırı daha gerçekleştirildi.
Kavaklık Mahallesi'nde devriye gezen polis aracına yanından geçen bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşe polisler anında karşılık verdi.
KISA SÜRELİ ÇATIŞMA
Kısa süre yaşanan çatışmanın ardından teröristlerin bulunduğu otomobil ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.
2 TERÖRİST KAÇTI
Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil fazla uzaklaşamadan Kavaklık Mahallesi'nde ara sokakta durduruldu. Yaya kaçmaya çalışanlan saldırganlardan 1'i yaralı olarak gözaltına alındı.
Kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ile geniş çaplı operasyon başlatıldı.