Gazilere saldıranlar için bakanlık şikayetçi oldu

Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde trafikte çıkan 'yol vermeme' tartışmasında 2 gazi ve otomobilde bulunan yakınları, kendilerini takip eden 6 kişinin saldırısına uğramıştı. Ankara'da 2 gaziyi darbeden 6 zanlıdan 2'si ise tutuklanmıştı.

BAKANLIK DAVAYA KATILMAK İSTEDİ

Milli Savunma Bakanlığından, Ankara'da iki gazinin darp edilmesine karışan şüphelilerden, Bakanlık olarak şikayetçi olunduğu ve gazilerin yanında davaya katılma talebinde bulunulduğu bildirildi.

Yol verme tartışmasında 2 gazi ailesine saldırdılar VİDEO

GAZİLERİ DARP EDENLERİN TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

4 Kasım'da bir benzin istasyonunda terör gazisi İbrahim Kızılkaş ile Muzaffer Oktay'ı darbedenlere yönelik Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 17 yaşındaki şüpheli O.Y. ile tutuklu Doğan Ç'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma genişletildi. Bu kapsamda, tutuklu şüpheliler Tamer G. ve Doğan Ç'nin yanı sıra şüpheli O.Y. ile diğer üç şüphelinin terör bağlantısının araştırılmasına başlandı.