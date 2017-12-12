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Gebelik takibi hayati önem taşıyor

Gebelik süreci, öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bülent Baran, “İlk üç ay, gebelik kayıplarının görülme ihtimali daha yüksektir" dedi.

İHA | 12.12.2017 - 15:28..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bülent Baran, gebelik takibinin doğru ve eksiksiz yapılmasının, ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun önceden tahmin edilebilmesi, önlenmesi ve doğru tedavisinde büyük önem taşıdığını söyledi.

Gebelik takibi hayati önem taşıyor

DOĞRU VE EKSİKSİZ YAPILMALI

Gebelik ortaya çıktıktan sonra bebeğin ve annenin sağlıklı bir şekilde gebelik sürecini yönetebilmesi, hem bebek hem de anne sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Gebelik süreci, ilk haftadan son haftaya dek takip gerektiren bir bütün olduğu için de bu süreçte ideal bir gebelik takibinin nasıl olması gerektiğini anlatan Op. Dr. Bülent Baran, anneyi risk altında bırakmadan, bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi noktasında kritik bir süreç olan ‘gebelik takibi’ sürecinin doğru ve eksiksiz yapılmasının önemine dikkat çekti.

Gebelik takibi hayati önem taşıyor

ALKOL VE SİGARA KULLANIMI KESİLMELİ

Gebelik takibinin, anne adayının adet gecikmesini takiben gebeliğin varlığının tespit edilmesi ile başladığını aktaran Dr. Bülent Baran, “Gebelik süreci ortalama 9 ay 10 gün veya 40 hafta devam etmektedir. Gebeliği 3 dönemde değerlendirebiliriz. İlk 3 ay ’1'inci Trimester’, 4-6 aylar ’2'inci Trimester’, 7-9 aylar ise ’3'üncü Trimester’ olarak tanımlanır. Gebeliğin ilk 3 aylık dönemi, gebelik hormonuna bağlı keskin değişimler ve vücudun gebeliğe alışma sürecinden dolayı gebeliğin diğer dönemlerine göre daha zor bir süreçtir. Gebelik sürecini ideal bir şekilde geçirebilmek için gebelik zamanlamasının en iyi şekilde ayarlanması gerekiyor. Bu plan doğrultusunda da tedbirler alınmalı. Alkol ve sigara gibi zararlı maddelerin kullanımı kesilmeli, insan sağlığına zararlı ortamlardan korunmalıdır.” dedi.

Gebelik takibi hayati önem taşıyor

SÜRECİ SAĞLIK PERSONELİ İZLEMELİ

Gebelik sürecinin, sağlık personeli veya kurumu tarafından izlenmesi gerektiğini aktaran Dr. Baran, “İlk üç ay, gebelik kayıplarının görülme ihtimali daha yüksektir. Bu dönemde, anne adayları bebek hareketlerini henüz hissedemediği için daha endişeli olabiliyor. Sağlıklı gebelik takibi, ilk üç ay süresince 2-3 hafta arayla yapılmaktadır. Hekimle gerçekleşen her görüşmede tansiyon ve kilo ölçülerek, gerekli tahliller yapılacak. Bebeğin kalp atışlarıyla büyüklüğü ise ultrasonla değerlendirilecektir. Vajinal kanama, vajinadan su gelmesi, rahimde kasılmalar görülmesi, bebek hareketlerinde azalma gibi belirtiler görülmesi durumunda acilen hekime gidilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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