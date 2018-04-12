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Gebze - Darıca metro ihalesi mayıs ayında yapılacak

Gebze - Darıca metro ihalesinin ikinci yeterlilik ihalesi mayıs ayında gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 10:33..
  1. Haberler
  2. Projeler

Gebze Metrosu'nun inşaatı için 1 Şubat'ta ön yeterlilik ihalesi düzenlenmişti. İhaleye katılan 15 firma arasından bazı firmalar yeterli bulunmadı.

13 FİRMA DAVET EDİLECEK

Mayıs ayında düzenlenecek ihaleye 13 firma davet edilecek. Ayrıca Gebze Metrosu'nun müşavirlik hizmeti alım ihalesi de bugün gerçekleşecek.

Gebze - Darıca metro ihalesi mayıs ayında yapılacak

12 İSTASYON YER ALACAK

Gebze metro hatto 1080 yolcu kapasiteli olacak. Sürücüsüz metro 12 istasyondan oluşacak ve 90 saniyede bir sefer yapacak.

Gebze - Darıca metro ihalesi mayıs ayında yapılacak

TÜM ŞEHİRLERE ULAŞIM

İnşa edilecek bu hat sayesinde Gebze, Darıca ve OSB'lere ulaşım 19 dakikada sağlanacak. TCDD Gar İstasyonu Marmaray'la entegre edilecek ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirle bağlantı kuracak.

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