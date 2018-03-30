taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.845
USD
3,9416
EURO
4,8563
ALTIN
167,95
PETR
69,3900

Gebze'de makas atan araç kaza yaptı: 3'ü Suriyeli 4 yaralı

Kocaeli'de makas atarak giderken kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İHA | 30.03.2018 - 00:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Saat 20:30 sularında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Samet C.'nin kullandığı aracın kotrolden çıkması sonucu gerçekleşen kazada 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gebze'de makas atan araç kaza yaptı: 3'ü Suriyeli 4 yaralı

3 YARALI SURİYE UYRUKLU

Makas atarak hızla ilerlediği iddia edilen Samet C. idaresindeki 34 UU 0952 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda kontrolden çıkarak, Suriye uyruklu Muhammet H. kontrolündeki 41 MA 0045 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan Samet C. idaresindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen bir otomobile daha çarparak durabildi. Kazada Samet C. idaresindeki otomobilde bulunan Ebru Ç. ve Muhammet H. kontrolündeki otomobilde bulanan ve ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

Gebze'de makas atan araç kaza yaptı: 3'ü Suriyeli 4 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir bölümü kapanan yol, çekici yardımı ile kazaya karışan araçların kaldırılması ile tekrardan trafiğe açılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Gebze'de makas atan araç kaza yaptı: 3'ü Suriyeli 4 yaralı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Eskişehir'de 5 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı
Emniyet ekipleri tarafından 5 ayrı suçtan aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı.
6 kişinin ölümüne neden olan sürücü Gürcistan'a kaçtı
Kayseri'de 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın sürücüsünün Gürcistan'a kaçtığı öğrenildi.
Yoldan çıkan araç dükkana daldı
Muğla Bodrum'da normal süratte seyir halinde olan bir araç, kontrolü kaybedip dükkana girdi.
Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Orhaneli ilçesinde bugün, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, kamyonun çarptığı otomobildeki Ayşe Sevinçöldü, sürücüler yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Meksika sınırına örülen duvardan gurur duyuyorum

Trump: Meksika sınırına örülen duvardan gurur duyuyorum

4
Gebze'de makas atan araç kaza yaptı: 3'ü Suriyeli 4 yaralı

Gebze'de makas atan araç kaza yaptı: 3'ü Suriyeli 4 yaralı

2
Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası

Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM