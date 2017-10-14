Gece çalışmak ruh sağlığını bozuyor

Dünya Sağlık Örgütü, bu yılki Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün başlığını “İş Yerlerinde Ruh Sağlığı yani Çalışanın Ruhsal İyilik Halidir” olarak belirledi.

Türkiye Psikiyatri Derneği de, Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde çalışanların ruh sağlığına yönelik tespit raporu yayınladı.

Raporda, gece çalışma sisteminin kişiyi ruhsal hastalıklara yatkın hale getirdiği tespitine yer verildi.

300 MİLYON KİŞİDE DEPRESİF BOZUKLUĞA NEDEN OLDU

Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişinin depresif bozukluklar, 250 milyondan fazla kişinin de kaygı bozukluklarından muzdarip olduğu belirtilen raporda; “Her iki hastalığın neden olduğu üretkenlik kaybının dünya ekonomisine olan maliyeti bir trilyon Amerikan dolarıdır. Olumsuz iş yaşamı depresyon ve kaygı bozuklukları dışında alkol madde kullanım bozuklukları, devamsızlık, tükenmişlik gibi üretkenliği derinden etkileyen sonuçlar doğurmakta” ifadelerine yerildi.

GECE ÇALIŞMAK BİYOLOJİK RİTMİ BOZUYOR

İşte raporda öne çıkan başlıklar: Gece çalışma sistemi bireyin biyolojik ritminin bozulmasına, gerek güneş ışınları gerek gece uykusunda salgılanan birtakım hormonlar ve sinirler arası ileticilerin salgılanmasında bozulmaya neden olarak ruhsal hastalıklara yatkın hale getiriyor.