Geleneksel oyunlar çocuklarla Türkiye'ye yayılacak

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin, 8 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını gösterdiği videolar hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığının çevrimiçi sosyal eğitim platformu EBA'ya yüklenip tüm Türkiye ile paylaşıldı.

"PAYLAŞAN, ÜRETEN ÇOCUKLARI DÜŞLÜYORUZ"

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Masa başında, bilgisayar oyunları karşısında vakit harcayan öğrenciden ziyade geleneksel oyunları oynayan, dışarıda koşan, arkadaşlarıyla mutlu olan, paylaşan çocukları hedefliyoruz" dedi.

DİJİTAL OYUNLARIN SAMİYETSİZLİĞİ

Şiddet içeren bilgisayar oyunlarının çocukların sevgi, şefkat, merhamet duygularının körelmesine yol açtığını, can yakma ve zarar verme gibi davranışları ön plana çıkarttığını ifade etti.

Ömer Yahşi, ayrıca dijital oyunların paylaşma, iş birliği, grup içi iletişim gibi duyguların gelişmesine engel olduğunu, saatlerce bilgisayar başında tutması nedeniyle fiziksel aktiviteden yoksun bıraktığını vurguladı.

"DAHA ÖNCE DUYMAMIŞTIK"

Projede görev alan Alsancak Melih Özakat İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Eren Uzun ise daha önce telefon ya da bilgisayar başında zaman geçirdiğini ve geleneksel oyunları bilmediğini aktardı.





"BU OYUNLARI SEVİYORUM"

Artık her teneffüste bu oyunları oynadığını söyleyen Uzun, "Bu oyunlar çok güzel. En çok tikoçayı seviyorum çünkü çok eğlenceli. Bu oyunu başka arkadaşlarıma da öğretiyorum" şeklinde konuştu.

"HİÇ KALABALIK OYUN GRUBUM OLMAMIŞTI"

Öğrenci Ceylan Çetin de daha önce duymadığı oyunlarla bu proje sayesinde tanıştığını belirtti. Tikoça ve atları idare oyunlarını oynadığını ifade eden Çetin, "Bu oyunları sevdim. Daha önce bu kadar kalabalık oyun grubum olmamıştı" dedi.



