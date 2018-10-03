Bülent Arınç: Benim damadım ne suç işlemiş?

1 417 kişiye kara para aklama operasyonunda 280 kişi yakalandı Türkiye ekonomisini hedef alarak organize bir şekilde yurt dışına para gönderdiği tespit edilen isimlere yönelik operasyonda şu ana kadar 280 kişi yakalandı.

2 Russell Crowe: Yeni Zelanda ve Avustralya birleşmeli Ünlü oyuncu ve yönetmen Russell Crowe, iki ülkenin birleşmesi ve başbakanın da Jacinda Ardern olması gerektiğini belirtti.

3 Galatasaray-Porto maçı muhtemel 11'leri Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, ikinci hafta maçında deplasmanda Porto ile karşılaşacak.

4 GENAR'ın 3 büyükşehir analizi 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını bilen şirketlerden biri olan GENAR'a göre; İstanbul ve Ankara el değiştirmiyor, İzmir AK Parti'ye geçebilir.

5 Galatasaraylıların paylaştığı Atatürk belgesi Mustafa Kemal'in hangi takıma gönül verdiği sıklıkla gündeme geliyor. Bu günlerde Galatasaraylılar belge paylaşmaya başladı.

6 Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu Abdullah Gül'ün adaylığının ihanet olmadığını belirten Bülent Arınç, bunun bir hata olduğunu söyledi.