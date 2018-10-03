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GENAR'ın 3 büyükşehir analizi

24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını bilen şirketlerden biri olan GENAR'a göre; İstanbul ve Ankara el değiştirmiyor, İzmir AK Parti'ye geçebilir.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 08:16..
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GENAR'ın 3 büyükşehir analizi

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunumuyla ekrana gelen Teke Tek programının konuklarından biri GENAR Başkanı İhsan Aktaş oldu.

24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını bilen şirketlerden biri olan GENAR'ın başkanı, yerel seçimlere ilişkin tahminlerini açıkladı.

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3 büyükşehir hakkında veriler üzerinden konuşan İhsan Aktaş, İstanbul ve Ankara'nın AK Parti'de kalacağıını söyledi.

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İzmir'deki durumun farklı olduğunu belirten GENAR Başkanı; İyi Parti'nin İzmir'de oy oranının yüksek olduğunu, CHP'nin bu durumda oy kaybedeceğini belirterek; AK Parti ile MHP'nin ittifak yapması durumunda İzmir'i kazanacağını söyledi.

GENAR'ın 3 büyükşehir analizi ViDEO

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