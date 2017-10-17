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Genelkurmay Başkanı Akar Gürcistan'da

Orgeneral Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

17.10.2017 - 09:47
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Tiflis'e gitti.

DOST VE KARDEŞ ÜLKE

Burada gazetecilere konuşan Akar, dost ve kardeş ülke Gürcistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin sadece iki ülke için değil, bölge için de çok önemli olduğunu kaydeden Akar, stratejik ortak Gürcistan ile de iş birliğini sürdürdüklerini belirtti.

Genelkurmay Başkanı Akar Gürcistan'da

Akar, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısı'nda, üç ülke arasında askeri iş birliğinin yanı sıra savunma sanayi alanındaki iş birliğinin de ele alınacağını söyledi.

Orgeneral Akar, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

ÜÇLÜ TOPLANTI

İkili görüşmelerin ardından Türkiye-Gürcistan-Azerbyacan Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısı düzenlenecek.

Genelkurmay Başkanı Akar Gürcistan'da

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