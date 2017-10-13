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Genelkurmay Başkanı, Suriye sınırında

Orgeneral Akar, Hatay Reyhanlı'daki hudut karakollarında incelemelerde bulundu.

13.10.2017 - 18:19
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Genelkurmay Başkanı, Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki hudut karakollarında incelemelerde bulundu.

Akar, beraberindeki askeri heyetle, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında askeri hareketliliğin yaşandığı Reyhanlı ilçesine geldi.

Burada sınır karakollarını ziyaret eden Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve askeri yetkililerden İdlib'e yönelik intikal ve bölgedeki gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Akar daha sonra beraberindekilerle Cilvegözü Sınır Kapısı'na geçerek tampon bölgedeki askerleri denetledi.

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