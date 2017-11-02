Genelkurmay Başkanlığı'ndan Şemdinli açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Şemdinli'de PKK'yla yaşanan çatışma ile ilgili bilgi verdi. Teröristlerin kötü hava koşulları ve sisten yararlandığının ifade edildiği açıklamada 8 şehit verildiği, 1'i ağır 2 askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

YOĞUN SİS VE KÖTÜ HAVA KOŞULLARINDAN YARARLANDILAR

"2 Kasım 2017 Perşembe günü Hakkari ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız ile 2 güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir.

Çıkan çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara devam edilmektedir."