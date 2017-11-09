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Genelkurmaydan darp edilen gazilere ziyaret

Korgeneral Bayraktaroğlu, benzin istasyonunda darp edilen ve tedavileri hastanede süren iki gaziyi ziyaret etti.

09.11.2017 - 14:09
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Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, darp edilen gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş'ı tedavi gördükleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Korgeneral Bayraktaroğlu, gazilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Genelkurmaydan darp edilen gazilere ziyaret

ORGENERAL AKAR'DAN SELAM

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar adına ziyarete geldiğini belirten Korgeneral Bayraktaroğlu, Orgeneral Akar'ın selamını iletti.

Korgeneral Bayraktaroğlu, gazilere her türlü sıkıntılarında yanında olacaklarını söyledi. Gaziler de bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Genelkurmaydan darp edilen gazilere ziyaret

GAZİ ÇOCUKLARINA HEDİYE

Konuşmaların ardından Korgeneral Bayraktaroğlu, gazilerin çocuklarına oyuncak hediye etti.

Genelkurmaydan darp edilen gazilere ziyaret

Genelkurmaydan darp edilen gazilere ziyaret

Genelkurmaydan darp edilen gazilere ziyaret

Genelkurmaydan darp edilen gazilere ziyaret

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