Genetikte obezite yoksa “şanslı” insanlardansınız

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre genetiği obeziteye yatkın olmayan kişiler, patates ve kızartması yapılan diğer sebzeler fazla fazla tüketse bile kilo almıyor. Araştırmada sonucunda obeziteye yatkın olan kişilerin ise sadece yeme alışkanlıklarını değiştirerek hastalığı önleyebildikleri görülüyor.

ÇEKİNEREK TÜKETİLİYOR

Her birimizin sevdiği yiyecekler arasında yer alan patates kızartması ve diğer kızartmalar, çok lezzetli olmalarının yanında kilo alma konusunda problem oluşturuyor. Severek yenilen kızartmalar, bu nedenle çekinerek tüketiliyor. Yüksek kalorili kızartmalar çoğu kişiye kilo aldırırken, bazı kişiler ise sürekli kızartma tüketse de dahi kilo almıyor.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA YAPTI

Şaşkınlık yaratan bu duruma cevabı ise Harvard Üniversitesi veriyor. Üniversitede yapılan bir araştırmada, obeziteye genetik yatkınlığı olan kişilerin kızartılmış gıdalar tükettiğinde kilo alımını olumsuz yönde etkilediği görülüyor. Araştırmacılar tarafından 9 bin 623 kadın, 6 bin 379 erkek üzerinde yapılan çalışmada düzenli kızartma yiyen katılımcıların vücut kitle indeksleri ve yaşam faktörleri ayrı ayrı değerlendirildi. Çalışma sırasında genetik risk skorları da göz önünde bulundurularak, araştırma sürdürüldü.

DÖRT KAT FAZLA KİLO ALDILAR

Ve sonuç olarak düzenli kızartma yiyen ve özellikle obeziteye yatkınlığı olan kişilerin, genetik yatkınlığı olmayan kişilere göre dört kat fazla kilo aldığı gözlemlendi. Böylelikle araştırmacılar bazı kişilerin yeme kilo konusunda daha şanslı iken bazılarının ise bu konuda daha şanssız olduğunu belirtti.

UZMANLAR: YEME ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRİN

Uzmanlar yapılan araştırmayı şu şekilde değerlendirdi:

“Genetik olarak kilo almaya yatkınlığınız varsa özellikle kızartmalardan kaçınmanız gerekecektir. Ne yazık ki genetik yatkınlığı az olan kişilerin kızartma yiyip de kilo almamalarına aldanmamak gerekir. Özellikle kilo alma konusunda yatkınlığınız yüksek ise kızartmaları beslenme listenizden tamamen çıkarmanız gerekecektir. Katılımcılar arasında kilo almaya genetik yatkınlığı yüksek olan kişilerin, diğerlerine oranla daha az yemelerine rağmen daha fazla kilo aldıkları görülmüştür. Bulgular sonucu obezite ye yatkınlığı olan kişilerin sadece yeme alışkanlıklarını değiştirerek obeziteyi önleyebilecekleri görülmüştür.”