taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.366
USD
3,5307
EURO
3,9620
ALTIN
143,12
PETR
50,2900

George Soros Avrupa Birliği'ni uyardı

George Soros, AB'nin "var oluş tehlikesi" yaşadığını ve yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

02.06.2017 - 07:18
  1. Haberler
  2. Dünya
George Soros Avrupa Birliği'ni uyardı

Macar asıllı ABD’li yatırımcı George Soros, Brüksel Ekonomi Forumu’nda konuşma yaptı.

AB YOK OLABİLİR

AB'yi işlevsiz olarak nitelendiren Soros, AB'nin var oluş tehlikesi yaşadığını, önceliğin tamamen yeniden yapılandırılması olduğunu anlattı.

HALK DESTEĞİ AZALDI

AB’ye azalmış olan halk desteğinin artırılması gerekliliğine dikkati çeken Soros, "Bunun için geçmişi, ne hatalar yapıldığını ve bu durumun nasıl düzeltileceğini değerlendirmek gerekli." diye konuştu.

ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'Sİ, PUTİN'İN RUSYA'S..

Soros, AB’nin yaşadığı var oluş tehlikesinin nedeninin artan Avrupa karşıtlığı ve hasım güçler olduğunu iddia ederek, "AB, dışarıdan Putin’in Rusya’sı, Erdoğan’ın Türkiye’si, Sisi’nin Mısır’ı ve Trump’ın yaratmak istediği ama yapamadığı Amerika’sı gibi hasım güçlerle sarılmış durumda." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMALAR DAHA AZ ETKİLİ BİR HAL ALIYOR"

AB’nin bu durumdan kendisini önemli reformlarla koruyabileceğini ifade eden Soros, "2008 mali krizinden beri AB, içeride günü geçmiş anlaşmalarla yönetiliyor. Güncel ve gelişen koşullar karşısında bu eski anlaşmalar her geçen gün daha az etkili bir hal alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Soros, Avro Bölgesi’nin kuruluşunda amaçlananın tam tersi bir hal aldığına dikkati çekerek, "Kriz sonrasında Avro Bölgesi, alacaklı ve borçlu ilişkilerine dönüştü. Borçluların ödeme yapamadığı, sorumluluklarını yerine getiremediği, kredi verenlerin ise alacakları için koşullar dikte ettiği bir kuruma dönüştü." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
BM FARC'ın silahlarını toplamak için hazır
BM Kolombiya Misyon Şefliği örgütün silahlarının toplanması için 44 konteyner ve 8 depo hazırlandığını duyurdu.
Putin'den ABD seçimlerine müdahale açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus hacker’ların ABD seçimlerine müdahale ettiğiyle ilgili iddialar hakkında konuştu.
Japonya ve ABD'den ortak tatbikat
Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin, ABD'ye ait iki uçak gemisiyle ortak tatbikat yaptığı bildirildi.
Trump'ın danışmanı Elon Musk istifa etti
Trump'a danışmanlık yapan Elon Musk, Trump'ın iklim anlaşmasından çekileceğini açıklaması üzerine görevi bıraktığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FBI yetkilileri FETÖ'cülerin iftar yemeğine katıldı

FBI yetkilileri FETÖ'cülerin iftar yemeğine katıldı

93
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

45
Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt'in haberine tepki

Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt'in haberine tepki

14
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

3
Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf

Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf

0
Adana'da bir adam hamile eşini bıçakladı

Adana'da bir adam hamile eşini bıçakladı

36
TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM