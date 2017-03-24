Gezici Araştırma'nın uydurma anket sonuçları

Seçimlerden önce CHP'yi gazlayan anketlere imza atan Gezici Araştırma, Ensonhaber'in kendi anketlerini çarpıttığını, şirketi itibarsızlaştırarak yalan habere imza attığını duyurdu.

Oysa Gezici adlı şirketin hemen her seçim öncesi yaptığı masa başı anketlerine bakılırsa, ortaya çıkan rakamlar, anketler konusundaki haberlerimizin doğruluğunu gösteriyor.

KAMUOYU ARAŞTIRMASI MI YAPIYORSUNUZ, KAMUOYUNU YÖNLENDİRİCİ ANKET Mİ YAPIYORSUNUZ?

Gezici Araştırma'nın önceki anketi ile daha dün açıkladığı yeni anketin rakamları karşılaştırıldığında ortaya çıkaran manzara, anket şirketlerinin kamuoyu araştırması yerine kamuoyunu yönlendirmede kullanılan birer aparattan ibaret olduğunu gözler önüne seriyor.

(Gezici'nin önceki araştırmasında Hayır oranı yüzde 58)

FARK YÜZDE 7 NASIL OYNAR?

Gezici Araştırma'nın önceki anketinde Hayır oyları yüzde 58'e kadar dayanıyordu. Dün açıkladıkları sonuçlarda ise Hayır'ın yüzde 51 olduğunu duyurdular.

(Gezici'nin dün açıkladığı araştırmada Hayır oranı yüzde 51)





RAKAMLAR ARAŞTIRMA DEĞİL DE UYDURMA MI?

Hemen hemen hiçbir toplumun tercihlerinde böylesine kısa bir süre içinde yüzde 7'lik bir oynama olamayacağına göre, bu anket şirketi, ortaya döktüğü rakamları nereden uyduruyor?