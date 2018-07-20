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Gezici Kütüphane çocuklar İçin köy yollarında

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Bingöl Halk Kütüphanesine tahsis edilen Gezici kütüphane sayesinde kırsaldaki çocuklar kitaba kavuşuyor.

AA | 20.07.2018 - 15:58..
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Gezici Kütüphane çocuklar İçin köy yollarında

Bingöl'de kırsal kesimde yaşamlarını sürdüren çocukların kitap ihtiyacı Bakanlıkça nisan ayında İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen gezici kütüphane ile gideriliyor.

ÇOCUKLARI KİTAPLA BULUŞTURUYOR

Kütüphaneye erişimi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan çocukların yanı sıra yetişkinlere de hizmet vermek için yola çıkan gezici kütüphane, ilk etapta kilometrelerce yol katederek ildeki 3 köyde yaklaşık 220 çocuğu kitapla buluşturdu.

Gezici kütüphanenin yeni durağı ise Sancak beldesine bağlı Sudüğünü köyü oldu. Sudüğünü köyünde boş bir alana park eden gezici kütüphaneyi gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Üyelik kayıtlarını yaptıran çocuklar, görevliler eşliğinde seçtikleri kitapları alma ve okuma fırsatı buldu.

Gezici Kütüphane çocuklar İçin köy yollarında

"CİDDİ ANLAMDA KİTAP OKUMA TALEBİ VAR"

Gezici kütüphane görevlisi Ahmet Bolluk, yaptığı açıklamada, kırsal kesimde kütüphaneye erişimi olmayan çocuklara ve yetişkinlere kitap hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Gezici kütüphane çocuklar için köy yollarında VİDEO

Valilik onayı ile merkezden uzak, kırsal kesimde yaşamlarını sürdüren, kütüphanelere hiçbir şekilde erişimi olmayan bölgeleri seçtiklerini belirten Bolluk, bu bölgelerde ciddi anlamda kitap okuma talebinin olduğunu dile getirdi.

Gezici Kütüphane çocuklar İçin köy yollarında

"BAŞKA AKTİVİTELER DE VAR"

Bu yıl nisan ayında Bakanlıkça kurumlarına gönderilen gezici kütüphanenin verimli bir şekilde faaliyetini sürdürdüğüne işaret eden Ahmet Bolluk, "Gezi kütüphanemizde yaklaşık bin 500 kitap mevcut. Kitap okuma hizmeti dışında çocuklarımızı internet erişimiyle de buluşturuyoruz. Onlara satranç ve zeka oyunları imkanı da sunuyoruz. Bu şekilde çocuklar yaz tatillerini bir şekilde değerlendirme imkanına da kavuşmuş oluyor. Çocuklar bu durumdan oldukça memnunlar. Kitapları tanımaya ve bilgisayar kullanmaya çalışıyorlar. Bu da hem bizi hem de çocukları mutlu ediyor." diye konuştu.

İlerleyen süreçte kitap envanterini daha da genişletip, çocuklara daha iyi imkanlar sunmayı hedeflediklerini aktaran Ahmet  Bolluk, gittikleri köyleri kitap değişimi için 15 günde bir ziyaret ettiklerini kaydetti.

Gezici Kütüphane çocuklar İçin köy yollarında

ÇOCUKLAR MEMNUN

Hizmetten yararlanan çocuklardan Kübra Barman, kütüphanede kitap okumanın yanı sıra bilgisayar da kullanacakları için çok mutlu olduğunu söyledi.

"İlk defa bir kütüphaneyle tanıştım, çok mutluyum." diyen Kübra Barman, gezici halk kütüphanesinin köylerine gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hamza Barman ise kütüphaneden seçtikleri kitapları alıp okuyacaklarını belirtti.

Bilgisayar da oynayacağını dile getiren Barman, "Keşke bu kütüphane sürekli bizim köyde olsa. Öğretmenlerimiz bize okumamız için kitap veriyordu ama kütüphanemiz yoktu. İlk defa kütüphane gördüm, bilgisayar kullandım." ifadelerini kullandı.

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