Gezici son araştırmasını yayınladı

16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu'na sayılı günler kala şirketler de anketlerini yayınlamaya devam ediyorlar.

Referanduma 3 gün kala Gezici Araştırma şirketi 4. anket sonucunu açıkladı.

DAHA ÖNCEKİ ANKET SONUÇLARI

Gezici Araştırma'nın ilk yayınladığı anket sonuçları;

Gezici Araştırma'nın yayınladığı ikinci anket sonuçları;

Gezici Araştırma'nın yayınladığı üçüncü anket sonuçları;

GEZİCİ ARAŞTIRMA'NIN İLGİNÇ DEĞİŞİMİ

Daha önce yayınladığı iki anket sonucunda "hayır" oylarını yüzde 50'nin üzerinde oranla önde olduğunu, bundan bir önceki ankette ise "evet"in öne geçtiğini söyleyen Gezici Araştırma, bugün yayınladığı ankette ise "evet" oylarının yüzde 51.3, "hayır" oylarının ise yüzde 48.7'de kaldığını ifade etti.