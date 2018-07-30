Gladyatörler Kenti’nde İdil Biret konseri

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ndeki Stratonikeia Antik Kenti'nde piyano sanatçısı İdil Biret ve belediye orkestrası konser verdi.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir ve Yatağan Belediyesince Stratonikeia Antik Kenti'ndeki amfi tiyatroda düzenlenen konserde, Şef Münir Akalın yönetiminde piyano sanatçısı İdil Biret ve belediye orkestrası sahne aldı. 3 bin yıllık antik kentteki konsere, çok sayıda müziksever ilgi gösterdi.