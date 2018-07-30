Gladyatörler Kenti’nde İdil Biret konseri

1 Ümraniye'de istinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu bazı araçlar çukura düştü, yakındaki diğer araçlar güvenlik nedeniyle uzaklaştırıldı.

2 New York Times'tan Trump'a uyarı ABD Başkanı Donald Trump'ın gazeteciler için "halk düşmanı" sözüne karşılık veren New York Times'ın yayıncısı Arthur Gregg Sulzberger, bu sözlerin medyaya karşı şiddet oluşturabileceğini söyledi.

3 Metrobüs kavgası CHP'nin durumunu özetledi Metrobüste koltuk kavgasına tutuşan kadınlar, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin liderlik yarışını hatırlattı.

4 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

5 Ümraniye'de duvarın çökmesine şahit olanlar korktu Ümraniye'de istinat duvarının çökmesiyle bazı araçlar çukura düştü, olay sonrası ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak bölgedeki görgü tanıkları yaşadıkları o korku dolu anları anlattı.

6 Motosikletli gencin feci kazası kamerada Bomonti-Beşiktaş Tüneli’nde motosikletli genç önündeki araç sollama yaparken arkadan çarparak hayatını kaybetti.