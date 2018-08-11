Gladyatörler şehri ziyaretçilerini büyülüyor

Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdüren ve dünyanın en büyük mermer kenti olan Stratonikeia Antik Kenti, 3 bin yıllık tarihi kalıntılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin gezi rotalarında yerini alıyor.

HEDEF UNESCO KALICI LİSTE

Birçok antik kent ve ören yerinin UNESCO Kültürel Miras Geçici Listesi'nde bulunduğu Muğla'da, 2015 yılında Gladyatörler Şehri olarak da ünlenen antik kentin, her geçen sene birbirinden kıymetli eserlerin bulunmasıyla kalıcı listeye alınacağı yönündeki beklentiler arttı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MERMER KENTİ

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Sratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Bizans, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemli yere sahip, dünyanın en büyük mermer kenti olduğuna dikkati çekerek, 1977 yılında Prof. Dr. Yusuf Boysal başkanlığında başlayan kazı çalışmalarının sonraki dönemlerde devam ettiğini, kendilerinin de 2008 yılından beri çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

"BUNUN BİR BENZERİ YOK"

Kentte yapılan kazı çalışmalarında her yıl önemli verilere ulaştıklarını anlatan Bilal Söğüt, ''Stratonikeia yaşayan bir arkeoloji kenti. Bunun bir benzeri yok. Antik dönemden günümüze yapıların bir bütün olarak korunduğu başka bir kent bulunmuyor.'' dedi.

KENTTE KÜLTÜR ZENGİNLİĞİ YAŞANIYOR

Antik kentin tamamının Osmanlı dönemi taş döşeli yollarda dolaşarak gezilebilecek durumda olduğuna dikkati çeken Bilal Söğüt, Stratonikeia'da Grekçe, Latince ve Osmanlıca yazıtların hepsinin aynı yapı üzerinde görülebildiğini, kentin bu anlamıyla bir kültür zenginliği olduğunu vurguladı.

"BÜYÜK AŞKLARIN YAŞANDIĞI ÖZEL BÖLGE"

Bilal Söğüt, "Anadolu'nun pek çok yerinde tarihi yapıları görmek mümkün ama Stratonikeia'da antik dönemden günümüze yapıların hepsi bir araya toplanmış. Kentteki her alanda belirli bir yapıyı ön plana çıkarıyoruz. Osmanlı dönemi köy meydanından tutun, Roma dönemine ait meclis binası, tapınaklar, hamamlar, hepsini bir arada görebiliyoruz. Buradaki farklılık herkesin ilgisini çekiyor. Stratonikeia Antik Kenti tarihte gladyatörlerin yetiştirildiği, büyük aşkların yaşandığı özel bir bölge." diye konuştu.



