Glütensiz beslenme ilişkilere şekil veriyor

Bir araştırmaya katılan insanların yüzde 40'ından fazlası; arpa, çavdar ve yulafta bulunan proteinleri tüketmekten sakınan biriyle görüşmede isteksiz olduğunu söylüyor. İnsanların glütene karşı tahammülsüz olup olmadıklarına bakılmaksızın, proteini kesmek, insanları bencil yaparken, onların memnun olmalarını zorlaştırdığı düşünülüyor.

YETİŞKİNLER TEREDDÜT DUYDU

Western Connecticut Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, 161 yetişkine glütensiz diyeti yapan biriyle buluşmaya gidip gitmeyeceklerini sordu. Katılımcılar glütensiz beslenenlerle buluşma hakkında tereddütlerini dile getirdi. Appetite dergisinde yayınlanan sonuçlarda ise insanların yüzde 44'ü glütensiz diyet yapanların "ilgi arsızı" olduğunu düşünüyor.

ÇOK AZ BİR KESİM BU DURUMDAN MEMNUN

Yüzde 31'i de glütensiz bir diyet uygulayanların seçici olduğunu düşünürken, yüzde 14'ü onları bencil, talepkar, kibirli ve memnun etmekte zorlananlar olarak tanımlıyor. Diğerleri ise onları şikayetçi, eleştirel, yargılayıcı ve kontrolcü olarak görüyor. Ve buluşma söz konusu olduğunda, insanlar onları yediklerine göre yargılayacakları için bundan endişe duyuyor. Fakat onları beğenenler de var. Çok az bir kesim glütensiz beslenenleri anlayışlı, mutlu, enerjik ve disiplinli olarak görüyor.

GLÜTENSİZ BESLENME

Glütensiz beslenme, Çölyak hastalığı tedavilerinde ve glütene karşı tahammülsüzlüğü olan kişilerin tercih ettiği ve son zamanlarda oldukça popüler bir hale gelen beslenme şeklidir ve “Gluten Free“ olarak da bilinir. Bu beslenme şekli içerisinde buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıl ürünlerinin doğal proteini olarak adlandırılan glüten maddesinin tüketilmemesi yer alır.