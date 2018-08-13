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Göbeklitepe çiftçisi yabancı turisti bekliyor

Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması, bölgeye yakın yerde sebze yetiştiren çiftçileri de sevindirdi.

AA | 13.08.2018 - 11:57..
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Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması, bölgeye yakın yerde sebze yetiştiren çiftçilere de umut oldu.

UNESCO LİSTESİNE ALINDI

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan ören yeri, temmuz ayında düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Kültür Miras Listesi'ne alındı.

Göbeklitepe çiftçisi yabancı turisti bekliyor

ÇİFTÇİLERİN SEVİNCİ

Göbeklitepe'nin UNESCO'nun listesine alınması Şanlıurfa'da tüm çevrelerce sevinçle karşılanırken, bu durum bölgedeki sebze ve meyve çiftçisine de umut oldu.

Ören yerine giden güzergahtaki tarlalarda ürettikleri domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun, karpuz gibi ürünleri taze olarak yolun kenarındaki tezgahlarında satan vatandaşlar da özellikle Göbeklitepe'ye gelecek yabancı turistin yolunu gözlüyor.

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