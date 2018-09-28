Göbeklitepe GAP turizminin lokomotifi oldu

1 Merkel ve Erdoğan'ın ortak basın toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi. Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

2 Alman polisinin protestocuyu kovma anı Başkan Erdoğan'ı protesto etmek için salona sızan bir provokatör, Merkel'in konuşma yaptığı sırada üzerindeki tişört ile protesto yapmaya çalıştı. Alman özel polisleri protestocuyu yaka paça etti.

3 Valbuena'nın doğum gününü F.Bahçe'ye attığı golle kutladılar Resmi Twitter hesabından Valbuena'nın doğum gününü kutlayan UEFA, Fransız futbolcunun Marsilya formasıyla sarı-lacivertli ekibe attığı golü tercih etti.

4 Başkan Erdoğan'ın Dündar yanıtı: Ajandır, suçludur Erdoğan, 5 yıl 10 ay hapse mahkum olan Can Dündar gibi bir suçluyu istemenin Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

5 Erdoğan-Merkel toplantısında protesto girişimi Başkan Erdoğan ile Angela Merkel'in basın toplantısı sırasında ilginç bir an yaşandı. Bir kişinin protesto girişimi, Almanlar tarafından sert bir tepkiyle karşılandı.

6 Almanya ziyareti ekonomiye olumlu etki yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti Türk ekonomisi için önemli bir dönüm noktası olacak. AB ile ilişkilere pozitif etki yaratması beklenen görüşme, ekonomiye doping etkisi yapacak.