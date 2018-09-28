Göbeklitepe GAP turizminin lokomotifi oldu

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, bu yaz Göbeklitepe'nin yurt dışında ve içinde en çok merak uyandıran mekanların başında geldiğini söyledi.
UNESCO LİSTESİNE ALINDI
Göbeklitepe'nin yaklaşık 3 ay önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ardından yüzlerce seyahat acentesi ve tur operatörünün gezi programına girdiğini anlatan Aslan, ilgi ve alakanın yansımalarının da şehirde net bir şekilde görülmeye başladığını ifade etti.
ZİYARETÇİ AKINI
Aydın Aslan, sıcak hava nedeniyle bölge illerinde yaz aylarında turist sayısının düştüğünü hatırlatan Aslan, Göbeklitepe'nin yaz ortasında listeye dahil edilmesiyle bir anda yerli ve yabancı turistlerin bölgeye akın etmeye başladığını dile getirdi.