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Göbeklitepe Şanlıurfa'nın ölü sezonunu hareketlendirdi

Şanlıurfa'da aşırı sıcaklık hava dolayısıyla turizmde ölü sezon olarak nitelendirilen yaz ayları, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla hareketlendi.

AA | 31.07.2018 - 11:21..
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Şanlıurfa'da aşırı sıcaklık hava dolayısıyla turizmde ölü sezon olarak nitelendirilen yaz ayları, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla hareketlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin turizmde Şanlıurfa'nın yazını bahara çevirdiğini söyledi.

"DOLULUK ORANI YAŞIYORUZ"

Göbeklitepe'nin bir süre önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının turizme büyük bir ivme kazandırdığını anlatan Aydın Aslan, "Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla birlikte, ilk üç haftalık dönemde, Şanlıurfa'da konaklamada yüzde 60 doluluk oranına ulaştık. Kentte özellikle temmuz-ağustos döneminde alışık olmadığımız bir doluluk oranı yaşıyoruz." dedi.

Göbeklitepe Şanlıurfa'nın ölü sezonunu hareketlendirdi

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