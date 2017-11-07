Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız, geçen temmuz ayında Mustafa Özyurt ile evlenmişti. Çiftin düğününe Nil Keser, Hazar Motan, Arif Diren, Aleyna Solaker ve Naz Çağla Irmak’ın da aralarında olduğu tüm rol arkadaşları katılmıştı.

HAMİLE SAHNELERİ YAZILACAK

25 yaşındaki oyuncudan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Gökçe Akyıldız 4 aylık hamile. Bu durumdan dolayı yapım şirketine diziden ayrılabileceğini söylediği öğrenilen Gökçe Akyıldız'ın, rol gereği de evli olduğu için ayrılmasına gerek olmadığı ve oyuncuya hamile sahneleri yazılacağı belirtildi.