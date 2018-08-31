Göksel: Beni yıllardır depresyonda sanıyorlar

Yoğun geçen yaz konserlerinden fırsat bularak Göcek’te tatil yapan Göksel, tatil sonrası ilk konserini Antalya’da verdi.

"ÖZGÜRLÜKTEN BAHSEDİYOR"

Antalyalıları selamlayan şarkıcı, “Hepimiz için kıymetli, çok özel günde bir arada olduğumuz için, Antalya’da olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bayramımız kutlu olsun” diyerek sevenlerinin bayramını kutladı. Bir şarkıyı seslendirdikten sonra konseri izleyenlere seslenen Göksel, “Bakmayın şarkı yalnızlıktan bahsediyor. Ama aslında özgürlükten bahsediyor. Bu hayatta özgürlüğümüzden daha kıymetli başka bir şey yok. Yani ben en azından öyle düşünüyorum” diyerek, özgürlüğün önemine değindi.

"SİZİ DEPRESYONA SOKMAK İSTEMEZDİM"

Kıvrak dansları ile izleyenleri büyüleyen Göksel, duygusal şarkıları ile de hüzünlendirdi. Hayranlarına, “Sizi depresyona sokmak istemezdim. Fakat benim yazdığım şarkıların bazıları sizi bir hayli depresyona sokuyor, biliyorum. Şimdi birini daha söyleyeceğim, mecburum. Beni yıllardır maalesef depresyonda biliyorsunuz. Sizce depresyonda mıyım?” diye sordu. 'Hayır' yanıtını alan şarkıcı, 'Hah, hele şükür' diyerek konserine devam etti.