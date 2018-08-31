taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.605
Euro
7.7166
Altın
1207.755
Borsa
92631.03

Göksel: Beni yıllardır depresyonda sanıyorlar

Şarkıcı Göksel Antalya konserinde; yazdığı şarkılarla sevenlerini depresyona soktuğunu belirtti.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 10:17..
  1. Haberler
  2. Magazin

jj

Yoğun geçen yaz konserlerinden fırsat bularak Göcek’te tatil yapan Göksel, tatil sonrası ilk konserini Antalya’da verdi.

"ÖZGÜRLÜKTEN BAHSEDİYOR"

Antalyalıları selamlayan şarkıcı, “Hepimiz için kıymetli, çok özel günde bir arada olduğumuz için, Antalya’da olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bayramımız kutlu olsun” diyerek sevenlerinin bayramını kutladı. Bir şarkıyı seslendirdikten sonra konseri izleyenlere seslenen Göksel, “Bakmayın şarkı yalnızlıktan bahsediyor. Ama aslında özgürlükten bahsediyor. Bu hayatta özgürlüğümüzden daha kıymetli başka bir şey yok. Yani ben en azından öyle düşünüyorum” diyerek, özgürlüğün önemine değindi.

"SİZİ DEPRESYONA SOKMAK İSTEMEZDİM"

Kıvrak dansları ile izleyenleri büyüleyen Göksel, duygusal şarkıları ile de hüzünlendirdi. Hayranlarına, “Sizi depresyona sokmak istemezdim. Fakat benim yazdığım şarkıların bazıları sizi bir hayli depresyona sokuyor, biliyorum. Şimdi birini daha söyleyeceğim, mecburum. Beni yıllardır maalesef depresyonda biliyorsunuz. Sizce depresyonda mıyım?” diye sordu. 'Hayır' yanıtını alan şarkıcı, 'Hah, hele şükür' diyerek konserine devam etti.

Göksel: Beni yıllardır depresyonda sanıyorlar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'lileri kızdıran paylaşımı

Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'lileri kızdıran paylaşımı

129
YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları açıklandı

80
Trump: Brunson meselesinde hayal kırıklığına uğradım

Trump: Brunson meselesinde hayal kırıklığına uğradım

91
Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

59
UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu

UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu

54
Didem Arslan gözyaşlarıyla program yaptı

Didem Arslan gözyaşlarıyla program yaptı

86
Macron, Türkiye ile stratejik ortaklıktan yana

Macron, Türkiye ile stratejik ortaklıktan yana

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM