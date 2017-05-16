Göksel'den makyajsız fotoğrafına açıklama

Şarkıcı Göksel, konuk olduğu Best FM'de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TANINMAZ HALİ SORULDU

Yasemin Şefik’in “Geçtiğimiz günlerde magazinde makyajsız çıkan fotoğrafın yayınlandı. Tanınmaz halde diye başlık atıldı. Görünce ne hissettin?” sourusu üzerine Göksel şunları söyledi:

"ÇOK GÜLDÜK"

“Sahne dışında makyaj yapan biri değilim. Günlük hayattta sahneye çıkar gibi dolaşmayı sevmiyorum. Yalnız o fotoğrafı görünce arkadaşlarımla özellikle çok güldük. Nasıl bir açıdan, nasıl bir şekilde çekildiğini anlayamadık."