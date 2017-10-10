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Aydın'da gökyüzü kuşlarla renklendi

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki Güvercinada, görenleri hayran bırakan kuş sürüsü manzarasına ev sahipliği yaptı.

10.10.2017 - 09:53
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Yıllar önce, henüz yol bağlantısı yapılmamışken, üzerindeki kuş popülasyonu nedeniyle 'Kuş Adası' olarak adlandırılan Güvercinada, akşam saatlerinde yine kuş sürülerini buluşturdu.

Aydın'da gökyüzü kuşlarla renklendi

GÖRENLER HAYRAN KALDI

Konumu ve iklimi dolayısıyla gün batımına da sahne olan Kuşadası'nda, kadraja bir de kuşlar girince, Güvercinada ve üzerinde, görenleri hayran bırakan bir manzara ortaya çıktı.

Aydın'da gökyüzü kuşlarla renklendi

GÜN BATIMINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Görenlerin, bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştığı manzara, güneş tamamen batıncaya kadar devam etti. Kuşlar, gün batımı sırasında, gökyüzünde dakikalarca daire çizdi.

Aydın'da gökyüzü kuşlarla renklendi

Aydın'da gökyüzü kuşlarla renklendi

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