Aydın'da gökyüzü kuşlarla renklendi

Yıllar önce, henüz yol bağlantısı yapılmamışken, üzerindeki kuş popülasyonu nedeniyle 'Kuş Adası' olarak adlandırılan Güvercinada, akşam saatlerinde yine kuş sürülerini buluşturdu.

GÖRENLER HAYRAN KALDI

Konumu ve iklimi dolayısıyla gün batımına da sahne olan Kuşadası'nda, kadraja bir de kuşlar girince, Güvercinada ve üzerinde, görenleri hayran bırakan bir manzara ortaya çıktı.

GÜN BATIMINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Görenlerin, bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştığı manzara, güneş tamamen batıncaya kadar devam etti. Kuşlar, gün batımı sırasında, gökyüzünde dakikalarca daire çizdi.