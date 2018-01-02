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Gölcük Tabiat Parkı projesi iptal edildi

Bolu'daki Tabiat Parkı'na yapılması planlanan bungalov evler ve diğer turistik tesislerin parkın doğasını bozmasından endişe ediliyordu.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 15:36..
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Gölcük Tabiat Parkı projesi iptal edildi

Bolu Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının kiracısı olarak bulunduğu Gölcük Tabiat Parkı'nı turistik tesisler inşa edilmesi için ihaleye çıkarmıştı.  Projeye ilişkin ihale iptal oldu.

İhale, Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’na, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve Göl Gazinosunun özel işletmeye verilmesi ile ilgiliydi.

İhale iptal edilmeseydi, kazanan firma 31 Aralık 2040 tarihine kadar, "sınırlı ayni hak tesisi hakkıyla" Dağ Köşkü, 25 Bungalov Ev ile Gölcük Göl Gazinosu'nu kullanma ve işletme hakkına sahip olacaktı.

Gölcük Tabiat Parkı projesi iptal edildi

Gölcük Tabiat Parkı projesi iptal edildi GALERİ

İHALE 19 ARALIK'TA YAPILMIŞTI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralıkta ihale yapılmıştı. 12 firmanın katıldığı ihaleyi Avrasya Feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan'ın kardeşi Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin TL teklif vererek kazanmıştı.

Söz konusu ihale tepki çekmişti.

İPTALİNE KARAR VERİLDİ

İhale ile ilgili kesin kararın verilmesi için Bolu Belediyesi Encümeni tarafından Cuma günü toplantı yapıldı. Karara varılamayan toplantı bugüne ertelenmişti.

Bolu Belediye Meclisi Salonu’nda düzenlenen toplantıda ihalenin iptal edilmesine karar verildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının detayları resmi açıklama ile paylaşılacak.

Gölcük Tabiat Parkı havadan çekim VİDEO

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