Goldman Sachs'ın başına DJ CEO

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs’ta yönetim kadrosu değişiyor. Şirkette 12 yıldır CEO pozisyonunda bulunan Lloyd Blankfein'ın yerine Blankfein’in yerine Goldman’da uzun yıllar yöneticilik yapan David Solomon geçecek.

Aslında her şirkette olabilecek olan gayet doğal değişimin biraz ilginç bir yanı bulunuyor. O da yeni CEO'nun diğer mesleği...

DJ'LİK YAPIYOR

1999’dan beri banka bünyesinde görev yapan Solomon, son olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı olmak için görevden ayrılan Gary Cohen ile birlikte eş CEO’luk görevini yürütüyordu. 56 yaşındaki bankacının ilginç bir özelliği de gece hayatının tanınan bir ismi olması.

Solomon, dünyanın ünlü kulüplerinde DJ D-Sol ismiyle diskjokeylik (DJ) yapıyor. New York Times’ın haberine göre Instagram hesabından DJ’lik görüntülerini sık sık paylaşan Solomon hobisini neredeyse ikinci bir iş haline getirdi. Solomon’un neredeyse her ay New York, Miami ya da Bahamalardaki bir gece kulübünde DJ’lik yaptığı belirtiliyor.