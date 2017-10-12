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Gönderilmeyen mesaj vasiyet kabul edildi

Avustralya'da intihar eden bir adamın telefonunun taslaklar klasöründe yer alan mesaj, mirasın kimlere bırakılacağını belirledi.

12.10.2017 - 09:12
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bosna

İntihar eden adamın eşinin, ölüm haberini vermek üzere adamın telefon rehberine bakmak isteyen arkadaşı, telefonun taslaklar klasöründeki, ölen adamın kardeşi ve yeğenine hitaben yazmış olduğu mesajı buldu.

VASİYET MESAJI

Mesajda, "Dave Nic, sen ve Jack, sahip olduğum her şey, evim ve emeklilik maaşım sizindir. Küllerimi arka bahçeye gömün (…) Vasiyetimdir." yazıyordu.

MİRASI KARDEŞİNE VE YENGESİNE KALDI

Her ne kadar dul eş, eşinin mesajını göndermemiş olmasından yola çıkarak aslında niyetinin bu olmadığını öne sürse de mahkeme, mirasın, ilişkilerinin sorunlu olduğu anlaşılan oğlu ve karısına değil kardeşine ve yengesine kaldı.

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