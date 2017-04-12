Görme engelli kediyi sahiplenen küçük kız

8 yaşındaki Britta Bergeson, internette yuva ilanı paylaşılan görme engelli kediyi, fotoğrafını gördüğü ilk günden beri yanında istiyor.

GÖRME ENGELLİ KEDİYE 8 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZ SAHİP ÇIKTI

Britta, Justice’in internette paylaşılan yuva ilanını gördüğünde ailesine Justice’le birlikte yaşamak istediğini söyledi.

Ailesi, Britta’nın Justice dışında başka hiçbir konuda konuşmadığını, Justice'in daha fazla ilgi ve sevgiye ihtiyacı olduğunu fark ettiği için ona bakmak istediğini belirtiyor.

KEDİYLE BİRLİKTE UYUYOR

Lucky yeni yuvasına hızla alıştı ve Britta’yla birlikte uyuyor. Britta’yı evin içinde takip etmeyi, onunla birlikte kanepede takılmayı, küçük objelerle ve Britta’nın çoraplarıyla oyun oynamayı çok seviyor.